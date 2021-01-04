Владельца легковушки элитной марки накажут за ложное сообщение о совершении преступления, а также за совершение аварии. Произошел инцидент 3 января в Фастове Киевской области.

Владельцу BMW грозит штраф за административные правонарушения, а также до 2 лет исправительных работ, до полугода ареста или до 3 лет ограничения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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Также злоумышленника могут приговорить к 2 годам заключения.

Влетел в дом через забор

Сообщение о совершении ДТП поступило полицейским фактически одновременно с телефонным заявлением владельца машины о ее якобы похищении. При этом владелец BMW "появился на месте аварии" через считанные минуты после нее. Мужчина имел признаки опьянения, но провериться отказался.

Полицейские выяснили, что за рулем машины в момент столкновения с забором и домом находился именно владелец машины.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и выехал с проезжей части. Легковушка протаранила забор частного дома, после чего остановилась непосредственно в здании.

В результате аварии никто не пострадал.

Грозит уголовная ответственность

Поскольку после ДТП водитель оставил полицейским заранее ложное сообщение о преступлении, его могут осудить даже к реальному сроку заключения.

Кроме того, мужчину суд может признать также виновным в совершении административных нарушений: