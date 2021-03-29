Под Киевом бус ритуальной службы попал в ДТП: есть погибшие – видео
На Новоирпенской трассе под Киевом 29 марта произошла смертельная ДТП. Там столкнулись "Москвич" и бус ритуальной службы. Погибли водитель и пассажир легковушки.
Источник:Obozrevatel
Трагедия произошла возле села Романовка. На это место почти сразу прибыли работники нескольких экстренных служб.
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Подробнее об аварии
Это произошло примерно в 16 часов. Бус от удара перевернулся на бок.
Последствия ДТП под Киевом: видео телеграм-канала dtp.kiev.ua
Корпус "Москвича" сильно деформировался. Из-за этого в нем зажало 2 тела, которые впоследствии начали доставать спасатели.
Также на месте происшествия работали скорая помощь и следователи. Информации о состоянии людей, которые были в бусе – нет.
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