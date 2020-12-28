Инцидент произошел в селе Софиевская Борщаговка возле ЖК "София" вечером 27 декабря. Водитель универсала на пешеходном переходе сбил ребенка.

Несовершеннолетняя получила перелом ноги и ушибы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на местные сообщества в телеграме.

На месте инцидента работали медики скорой и полицейские.

Что известно о сбитии ребенка автомобилем под Киевом

Судя по записи аварии, которую сделала камера видеонаблюдения, водитель универсала не смотрел на пешеходную зону и не обратил внимание на девочку, которая начала переходить дорогу. Ребенок же был одет в черное и смотрел в свой смартфон.

Во время разворота переднее колесо задело девочку, после чего она упала. Владелец легковушки скрылся с места ДТП.

У пострадавшей медики диагностировали несколько травм, которые не угрожают ее жизни.

Полицейские уже нашли предполагаемого нарушителя правил. Им оказался житель Вишневого. Если его вину признает суд, мужчины могут не только наказать за совершение ДТП, в котором пострадала девочка, но и за побег с места аварии.

Мужчине грозит штраф от 3400 до 8500 гривен, до 2 лет исправительных работ или до 6 месяцев ареста. Также статья предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Смотрите видео сбития 12-летней девочки в Софиевской Борщаговке: