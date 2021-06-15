Полицейские говорят, что дети были из семьи ромов и гуляли без взрослых. За 3 дня до трагедии две женщины-сестры с мужьями и 8 детьми разного возраста приехали в Кийлов из Ужгорода. Поселились они в доме неподалеку от места чрезвычайного происшествия.

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Инцидент произошел 15 июня на территории заброшенной базы отдыха.

Спасали охранник и случайный свидетель



В туалет детей пустил охранник / Фото полиции Киевской области

Как отметили правоохранители, девочка и мальчик гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились в туалет.

Охранник пустил их в туалет, но мальчик провалился в яму. Сестра пыталась его спасли, но также оказалась в нечистотах.

Когда крики детей услышал охранник, он сразу бросился им на помощь. Вместе с еще одним мужчиной они вытащили детей из ямы, но те уже были без сознания.

На вызов взрослых прибыли врачи скорой, которые констатировали смерть девочки. Парня отвезли в реанимацию.

На месте происшествия работают следователи, ювенальные полицейские и представители службы по делам детей. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Как квалифицировать инцидент будут копы, пока неизвестно.