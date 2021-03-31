Ближе к концу рабочего дня в одном из детских садов Украинки Обуховского района Киевской области начался пожар. Потушить пламя пытаются спасатели.

Согласно сообщению администрации Украинской объединенной территориальной общины, возгорание произошло в помещении детского сада "Аленушка" на улице Юности, 13. Прибывшие на место быстро эвакуировали 108 детей и 40 взрослых.

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В результате инцидента никто не пострадал.

Что известно о пожаре в детском саду Украинки

Пожар начался на в игровой комнате на втором этаже здания в 17:10. После получения уведомления место сразу отправились пожарные.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

После эвакуации воспитатели связались с родителями детей и попросили их забрать малышей как можно скорее.

Точную причину пожара выяснять следователи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как правоохранители квалифицировали событие, пока неизвестно.

В 17:55 огонь был локализован. Еще через 22 минуты пожар ликвидировали.

Смотрите видео с места пожара в детском саду в Киевской области:

За последние сутки в Киевской области, согласно официальным данным, произошло 169 пожаров. В результате возгораний никто не пострадал.