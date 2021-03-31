Под Киевом в детском саду произошел масштабный пожар: видео
Ближе к концу рабочего дня в одном из детских садов Украинки Обуховского района Киевской области начался пожар. Потушить пламя пытаются спасатели.
Согласно сообщению администрации Украинской объединенной территориальной общины, возгорание произошло в помещении детского сада "Аленушка" на улице Юности, 13. Прибывшие на место быстро эвакуировали 108 детей и 40 взрослых.
Смотрите также На Львовщине произошел жуткий пожар: 33-летний мужчина сгорел заживо – фото
В результате инцидента никто не пострадал.
Что известно о пожаре в детском саду Украинки
- Пожар начался на в игровой комнате на втором этаже здания в 17:10. После получения уведомления место сразу отправились пожарные.
- Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
- После эвакуации воспитатели связались с родителями детей и попросили их забрать малышей как можно скорее.
Точную причину пожара выяснять следователи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как правоохранители квалифицировали событие, пока неизвестно.
В 17:55 огонь был локализован. Еще через 22 минуты пожар ликвидировали.
Смотрите видео с места пожара в детском саду в Киевской области:
Поделиться новостью