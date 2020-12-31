Поймали в Днепре: под Киевом двое мужчин подожгли Lexus работника ГФС – видео
Двух жителей Запорожья поймали полицейские по подозрению в поджоге элитного автомобиля, который принадлежал сотруднику Государственной фискальной службы Киевской области. Инцидент произошел 30 декабря в Ирпене.
На поиски и задержание злоумышленников правоохранителям понадобилось меньше суток. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
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Поймали мужчин благодаря камерам наблюдения, зафиксировавшим машину подозреваемых.
Поджог по заказу
После того, как полицейские выяснили номера Kia, на которой ездили вероятные поджигатели, машина была объявлена в розыск. Задержали автомобиль с двумя жителями Запорожья в Днепре.
- Подозреваемыми оказались мужчины 38 и 43 года, которые уже были судимы.
- Задержанные – только исполнители преступления. За поджог им заплатили 2 тысячи долларов.
- Личность заказчика и мотивы поджога устанавливаются.
Расследование дела об умышленном повреждении имущества продолжается.
Смотрите видео поджога машины работника ГФС в Ирпене:
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