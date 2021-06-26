О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Впрочем, известно, что, к счастью, никто не пострадал.
Обратите внимание На Львовщине посреди дороги полностью сгорел пассажирский автобус: фото
Пожар в медицинском центре в Одессе: что известно
- В городе Белая Церковь Киевской области 25 июня произошел пожар в медицинском центре "Беладент". Он расположен на улице Гагарина, 25.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о возгорании поступила в 20:07 – загорелась крыша трехэтажного здания.
- Огонь уничтожил около 200 квадратных метров крыши. Для борьбы с ним пришлось привлечь 40 пожарных и 9 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пожар охватил крышу медицинского центра в Белой Ценркви / Фото ГСЧС
К счастью, пострадавших нет / Фото ГСЧС
Пожар произошел в медицинском центре в Белой Церкви: смотрите карту
Тем временем Львов накрыл мощный ливень с градом. Впоследствии непогода атаковала и Ровно.
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