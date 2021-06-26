О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Впрочем, известно, что, к счастью, никто не пострадал.

Обратите внимание На Львовщине посреди дороги полностью сгорел пассажирский автобус: фото

Пожар в медицинском центре в Одессе: что известно

В городе Белая Церковь Киевской области 25 июня произошел пожар в медицинском центре "Беладент". Он расположен на улице Гагарина, 25.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что информация о возгорании поступила в 20:07 – загорелась крыша трехэтажного здания.

Огонь уничтожил около 200 квадратных метров крыши. Для борьбы с ним пришлось привлечь 40 пожарных и 9 единиц техники. К счастью, жертв и пострадавших нет.



Пожар охватил крышу медицинского центра в Белой Ценркви / Фото ГСЧС



К счастью, пострадавших нет / Фото ГСЧС

Пожар произошел в медицинском центре в Белой Церкви: смотрите карту

Тем временем Львов накрыл мощный ливень с градом. Впоследствии непогода атаковала и Ровно .