В Киевской области 14 апреля произошло ДТП – грузовик Volvo въехал в металлическую секцию пешеходного моста. Это произошло на автодороге Киев – Одесса, в селе Ксаверовка.

В полиции отметили, что в результате ДТП пострадали люди. Впрочем, конкретной информации пока нет.

Читайте также Под Киевом в новом ЖК сгорели дотла 4 автомобиля, спасатели не могли доехать: видео

Обстоятельства ДТП

Кабина грузовика после столкновения серьезно пострадала. На месте работали спасатели, медики и следователи.

В комментариях люди отметили, что конструкция моста на этом месте лежит уже давно и существенно перекрывает видимость для водителей.

О других ДТП на Киевщине

Рядом с Белой Церковью на Киевщине 13 апреля столкнулись бензовоз и легковой автомобиль. Это случилось на 87 километре дороги Киев — Одесса. Два автомобиля получили серьезные повреждения. Есть пострадавшие.

Под Киевом в Вышгороде полицейские поймали очередного автовладельца, который навеселе совершил ДТП и пытался уйти от ответственности.