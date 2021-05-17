Достаточно немноголюдная акция протеста началась в городе Буча Киевской области 17 мая. Протестующие, которым не нравится достаточно плотная застройка Ирпеня, перекрыли трассу Киев – Ковель – Ягодин.

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Активисты с плакатами медленно переходят дорогу, из-за чего проезд по ней фактически заблокирован.

Полицейские не мешают

Согласно сообщениям на странице сообщества "Рятуй Ірпінь" в фейсбуке, активисты требуют прекратить активную застройку Ирпеня. Почему они при этом протестуют в Буче, неизвестно.

Из-за перекрытия дороги на трассе и соседних улицах образовались многокилометровые пробки.

На месте происшествия дежурят полицейские, которые никак не мешают блокированию движения.

Люди, которые проводят акцию, отмечают, что застройка города вызвала:

увеличение численности населения Ирпеня почти вдвое;

образование ежедневных пробок;

перебои с электричеством;

отсутствие мест в школах и садах.

Смотрите видео из места блокировки Варшавской трассы в Буче: