Достаточно немноголюдная акция протеста началась в городе Буча Киевской области 17 мая. Протестующие, которым не нравится достаточно плотная застройка Ирпеня, перекрыли трассу Киев – Ковель – Ягодин.
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Активисты с плакатами медленно переходят дорогу, из-за чего проезд по ней фактически заблокирован.
Полицейские не мешают
Согласно сообщениям на странице сообщества "Рятуй Ірпінь" в фейсбуке, активисты требуют прекратить активную застройку Ирпеня. Почему они при этом протестуют в Буче, неизвестно.
Из-за перекрытия дороги на трассе и соседних улицах образовались многокилометровые пробки.
На месте происшествия дежурят полицейские, которые никак не мешают блокированию движения.
Люди, которые проводят акцию, отмечают, что застройка города вызвала:
- увеличение численности населения Ирпеня почти вдвое;
- образование ежедневных пробок;
- перебои с электричеством;
- отсутствие мест в школах и садах.
Смотрите видео из места блокировки Варшавской трассы в Буче: