Не пропустил встречку: под Киевом лоб в лоб столкнулись Opel и Acura, есть погибший – фото
Жесткая авария произошла возле села Ходосовка под Киевом ночью 18 января. За нарушения правил дорожного движения одним из водителей, на трассе произошло лобовое столкновение внедорожника Acura и легковушки Opel.
В результате аварии погиб пассажир "немца", который получил не совместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает "Киев оперативный".
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На месте ДТП работали спасатели ГСЧС, полицейские и медики скорой.
Что известно о смертельном столкновении под Киевом
У пассажира Opel не было шансов / Фото "Киева оперативного"
- Авария произошла в ночь на 18 января на Днепровском шоссе.
- Владелец Acura ехал в направлении Обухова, а Opel двигался навстречу.
- Водитель "немца" хотел повернуть налево, однако нарушил правила дорожного движения, не пропустив машину.
- На большой скорости внедорожник влетел в боковую часть Opel.
- Пассажир легковушки получил крайне серьезные травмы. Спасти его медики не смогли. Это мужчина в возрасте около 30 лет.
Еще одного пассажира и водителя Opel госпитализировали в больницу. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.
Владельца Opel отвезли в больницу / Фото Киева оперативного
А вот лица, которые были в Acura, от госпитализации отказались. Им только оказали первую помощь на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
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