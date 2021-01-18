Жесткая авария произошла возле села Ходосовка под Киевом ночью 18 января. За нарушения правил дорожного движения одним из водителей, на трассе произошло лобовое столкновение внедорожника Acura и легковушки Opel.

В результате аварии погиб пассажир "немца", который получил не совместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает "Киев оперативный".

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На месте ДТП работали спасатели ГСЧС, полицейские и медики скорой.

Что известно о смертельном столкновении под Киевом



У пассажира Opel не было шансов / Фото "Киева оперативного"

Авария произошла в ночь на 18 января на Днепровском шоссе.

Владелец Acura ехал в направлении Обухова, а Opel двигался навстречу.

Водитель "немца" хотел повернуть налево, однако нарушил правила дорожного движения, не пропустив машину.

На большой скорости внедорожник влетел в боковую часть Opel.

Пассажир легковушки получил крайне серьезные травмы. Спасти его медики не смогли. Это мужчина в возрасте около 30 лет.

Еще одного пассажира и водителя Opel госпитализировали в больницу. Их состояние врачи оценивают как тяжелое.



Владельца Opel отвезли в больницу / Фото Киева оперативного

А вот лица, которые были в Acura, от госпитализации отказались. Им только оказали первую помощь на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.