На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, что на момент ДТП на остановке был по крайней мере один человек. Успел ли он спастись, не известно. Авария произошла в 10:27 утра на перекрестке.

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Обстоятельства ДТП

Opel поворачивал налево и не заметил, что по встречной "летит" на большой скорости Mercedes. Удар произошел как раз в момент поворота.

Под Киевом Mercedes влетел в остановку: видео

Можно ли было поворачивать

В комментариях люди отмечают, что на этом участке дороги вроде запрещен поворот налево. Впрочем, кто виноват в этой аварии – будет устанавливать полиция.

На месте ДТП работали все службы.