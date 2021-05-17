По данным патрульной полиции Киевской области, авария произошла около 19:00 на перекрестке улиц Авиаторов и Черновицкой. В результате столкновения мотоцикла с фургоном пилот получил довольно серьезные травмы. Транспортные средства получили существенные повреждения.

Смотрите также От водителя несло перегаром: в Днепре Porsche Cayenne сбил людей на пешеходном переходе

На месте происшествия работали медики скорой. Они госпитализировали пострадавшего водителя мотоцикла в больницу.

Влетел в дверцу водителя

Патрульные, которые прибыли на место происшествия, предварительно выяснили, что пилот BMW ехал по полосе для встречного движения. При этом он, судя по всему, превысил максимально разрешенную скорость.

Когда водитель Renault совершил поворот, в него на полном ходу влетел мотоцикл. Удар пришелся в сторону водительской дверцы. Столкновение было довольно мощным.

После ДТП мотоциклист потерял контроль над своим транспортным средством и упал на проезжую часть.



В машину влетел мотоцикл / Фото Патрульной полиции Киевской области

Мотоцикл отлетел на тротуар, а фургон остался стоять с примятой боковой частью. Водитель "француза" не пострадал.

Поскольку в результате аварии мотоциклисту пришлось вызвать скорую, правоохранители должны открыть уголовное производство.

Патрульные в очередной раз напомнили владельцам двухколесного транспорта, что надо соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависит их жизнь и безопасность.

Еще одна громкая авария Уснул и вылетел на встречку: в Киеве произошло ДТП с участием таксиста-иностранца – видео