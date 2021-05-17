По данным патрульной полиции Киевской области, авария произошла около 19:00 на перекрестке улиц Авиаторов и Черновицкой. В результате столкновения мотоцикла с фургоном пилот получил довольно серьезные травмы. Транспортные средства получили существенные повреждения.
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На месте происшествия работали медики скорой. Они госпитализировали пострадавшего водителя мотоцикла в больницу.
Влетел в дверцу водителя
- Патрульные, которые прибыли на место происшествия, предварительно выяснили, что пилот BMW ехал по полосе для встречного движения. При этом он, судя по всему, превысил максимально разрешенную скорость.
- Когда водитель Renault совершил поворот, в него на полном ходу влетел мотоцикл. Удар пришелся в сторону водительской дверцы. Столкновение было довольно мощным.
- После ДТП мотоциклист потерял контроль над своим транспортным средством и упал на проезжую часть.
В машину влетел мотоцикл / Фото Патрульной полиции Киевской области
Мотоцикл отлетел на тротуар, а фургон остался стоять с примятой боковой частью. Водитель "француза" не пострадал.
Поскольку в результате аварии мотоциклисту пришлось вызвать скорую, правоохранители должны открыть уголовное производство.
Патрульные в очередной раз напомнили владельцам двухколесного транспорта, что надо соблюдать правила дорожного движения, поскольку от этого зависит их жизнь и безопасность.
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