Полицейские узнали о преступлении 2 июля, когда им позвонили жители одного из многоквартирных домов. Люди увидели тело убитого на лестничной площадке.

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На место происшествия прибыли следователи, почти сразу выяснили, что умерший выпивал у одного из местных жителей.

Откусил ухо и выбил зубы



Тело 45-летнего мужчины нашли в подъезде / Фото полиции Киевской области

В квартире правоохранители очень быстро установили все обстоятельства преступления. Они нашли множество вещественных доказательств причастности 25-летнего владельца жилья к убийству.

По данным следствия, молодой человек во время конфликта, который внезапно возник между товарищами, забил знакомого утюгом.

Уже после того, как потерпевший потерял сознание, злоумышленник откусил у него кусок уха и выбил передние зубы.



На орудии убийства нашли кровь / Фото полиции Киевской области

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Впоследствии убийца вынес его тело на лестничную клетку.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 10 до 15 лет заключения.