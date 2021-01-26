Под Киевом мужчина ограбил ювелирный магазин и сбежал на арендованной машине: видео
Подозреваемого в краже золотых изделий на немалую сумму задержали правоохранители через несколько часов после совершения преступления. Инцидент произошел 25 января.
Источник: полиция Киевской области
У подозреваемого во время задержания изъяли драгоценности, которые он якобы прихватил из магазина.
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Досудебное расследование преступления продолжается. Мужчине инкриминируют совершенный повторно грабеж.
Вскоре суд будет избирать для него меру пресечения.
Что известно о грабеже из ювелирного магазина на Киевщине
- Как утверждают правоохранители, перед совершением преступления мужчина почти час ходил по магазину и рассматривал витрины.
- В какой-то момент он отвлек продавщицу, выхватил с прилавка золотые изделия и убежал.
- Охранник магазина при этом не успел ни остановить нарушителя, ни заблокировать дверь "тревожной" кнопкой.
- Пользовался мужчина машиной, которую арендовал у компании Getmancar, поэтому найти его было не трудно.
- Машину с подозреваемым полицейские вскоре заметили в Киеве, а самого мужчину задержали.
Подозреваемым в грабеже оказался 33-летний уроженец Луганщины, который уже находился за решеткой за совершение аналогичных преступлений.
Если его вину докажут в суде, мужчине грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.
Смотрите видео ограбления ювелирного магазина под Киевом:
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