Подозреваемого в краже золотых изделий на немалую сумму задержали правоохранители через несколько часов после совершения преступления. Инцидент произошел 25 января.

Источник: полиция Киевской области

У подозреваемого во время задержания изъяли драгоценности, которые он якобы прихватил из магазина.

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Досудебное расследование преступления продолжается. Мужчине инкриминируют совершенный повторно грабеж.

Вскоре суд будет избирать для него меру пресечения.

Что известно о грабеже из ювелирного магазина на Киевщине

Как утверждают правоохранители, перед совершением преступления мужчина почти час ходил по магазину и рассматривал витрины.

В какой-то момент он отвлек продавщицу, выхватил с прилавка золотые изделия и убежал.

Охранник магазина при этом не успел ни остановить нарушителя, ни заблокировать дверь "тревожной" кнопкой.

Пользовался мужчина машиной, которую арендовал у компании Getmancar, поэтому найти его было не трудно.

Машину с подозреваемым полицейские вскоре заметили в Киеве, а самого мужчину задержали.

Подозреваемым в грабеже оказался 33-летний уроженец Луганщины, который уже находился за решеткой за совершение аналогичных преступлений.

Если его вину докажут в суде, мужчине грозит от 4 до 6 лет лишения свободы.

Смотрите видео ограбления ювелирного магазина под Киевом: