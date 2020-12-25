Ночью в селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошло ЧП, которое закончилось задержанием агрессивно настроенного мужчины местными жителями и охранниками.

На месте происшествия работали следователи и патрульные полицейские. Они будут выяснять все обстоятельства инцидента, сообщает "Киев оперативный".

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По предварительным данным, мужчина начал избивать чужие машины после эмоциональной ссоры с женой.

Недешевый ремонт

Переполох в селе под Киевом начался с того, что на дворе одного из ЖК включились сигнализации кучи припаркованных авто. Свидетели инцидента, а также владельцы машин увидели, как мужчина идет параллельно с машинами и бьет их ногами. Серьезных повреждений он нанести не мог, но оставил вмятины на недешевых авто. Чтобы возместить убытки владельцам, ему придется уплатить немалую сумму.

После вымещения зла на чужом имуществе, мужчина пытался убежать. Но его остановили как разъяренные потерпевшие, так и охранники жилого квартала вместе с прохожими.

Злоумышленника задержали и передали полицейским.

Открыли ли правоохранители уголовное дело из-за умышленного повреждения имущества, неизвестно.

Смотрите видео массового повреждения машин мужчиной в Софиевской Борщаговке: