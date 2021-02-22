Авария, в которой пострадали мать с ребенком, произошла днем 21 февраля на Центральной улице поселка Святопетровское. Водитель Nissan хотел высадить пассажиров на остановке общественного транспорта, но разогнался и влетел в пешеходную зону.

На месте происшествия работали полицейские и медики скорой. Степень вины водителя белого кроссовера будет определять суд. Смотрите также В Киеве водитель "под кайфом", убегая от полиции, сбил пешеходов: пострадавшие в больнице По предварительным данным в результате аварии серьезных травм никто не получил. Пострадавшим врачи помогли на месте происшествия. Что известно об аварии в Святопетровском

Машина ударила пешеходов и ограждение дома культуры / Фото "Киева оперативного" Инцидент произошел около 14:10, когда владелец Nissan хотел высадить пассажиров возле остановки.

В это время к карману общественного транспорта подъезжала маршрутка, поэтому водитель решил заехать в карман.

Впрочем, произошла аварийная ситуация, при которой мужчина перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.

Nissan влетел мимо остановки и сбил пешеходов, после чего врезался в забор дома культуры. Как квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно. Смотрите видео сбития пешеходов возле остановки в Святопетровском: