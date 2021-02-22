Перепутал педали: под Киевом мужчина влетел в прохожих и ограждение админздания – видео
Авария, в которой пострадали мать с ребенком, произошла днем 21 февраля на Центральной улице поселка Святопетровское. Водитель Nissan хотел высадить пассажиров на остановке общественного транспорта, но разогнался и влетел в пешеходную зону.
Источник:Киев оперативный
На месте происшествия работали полицейские и медики скорой. Степень вины водителя белого кроссовера будет определять суд.
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По предварительным данным в результате аварии серьезных травм никто не получил. Пострадавшим врачи помогли на месте происшествия.
Что известно об аварии в Святопетровском
Машина ударила пешеходов и ограждение дома культуры / Фото "Киева оперативного"
- Инцидент произошел около 14:10, когда владелец Nissan хотел высадить пассажиров возле остановки.
- В это время к карману общественного транспорта подъезжала маршрутка, поэтому водитель решил заехать в карман.
- Впрочем, произошла аварийная ситуация, при которой мужчина перепутал педали и вместо тормоза нажал на газ.
- Nissan влетел мимо остановки и сбил пешеходов, после чего врезался в забор дома культуры.
Как квалифицировали событие полицейские, пока неизвестно.
Смотрите видео сбития пешеходов возле остановки в Святопетровском:
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