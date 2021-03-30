С мостом через Днепр Киев получит полноценную кольцевую дорогу: карта
Уже летом в рамках программы "Большое строительство" подрядчики "Укравтодора" начнут работу по реализации проекта по созданию Киевской кольцевой дороги.
Источник:пресслужба Укравтодору
Полноценно реализовать проект и совместить участки Большой кольцевой автодороги с новыми планируют уже через 4 года. В целом дорожники должны построить участок протяженностью около 150 километров.
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Когда в Киеве появится полноценная окружная, столица сможет почти полностью очиститься от огромного количества грузовиков. Это приведет к серьезному снижению уровня пробок.
Соединит 6 трасс
Согласно проекту, обходная дорога через Киев будет давать возможность водителям проехать мимо столицу и выехать на практически все важные для государства трассы:
- М-07 Киев – Ковель;
- М-06 Киев – Чоп;
- М-05 Киев – Одесса;
- Н-01 Киев – Знаменка;
- Н-08 Борисполь – Мариуполь
- М-03 Киев – Харьков и обход Броваров.
Долгожданный мост
Кроме того, строительство кольцевой дороги предусматривает появление рядом с Киевом моста, который крайне необходим как городу, так и его агломерациям. Его построят вблизи с селом Украинка на Правом берегу и на участке Бориспольского района без населенных пунктов.
Проект Большой киевской автомобильной дороги / Иллюстрация "Укравтодора"
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