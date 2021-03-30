Уже летом в рамках программы "Большое строительство" подрядчики "Укравтодора" начнут работу по реализации проекта по созданию Киевской кольцевой дороги.

Полноценно реализовать проект и совместить участки Большой кольцевой автодороги с новыми планируют уже через 4 года. В целом дорожники должны построить участок протяженностью около 150 километров.

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Когда в Киеве появится полноценная окружная, столица сможет почти полностью очиститься от огромного количества грузовиков. Это приведет к серьезному снижению уровня пробок.

Соединит 6 трасс

Согласно проекту, обходная дорога через Киев будет давать возможность водителям проехать мимо столицу и выехать на практически все важные для государства трассы:

М-07 Киев – Ковель;

М-06 Киев – Чоп;

М-05 Киев – Одесса;

Н-01 Киев – Знаменка;

Н-08 Борисполь – Мариуполь

М-03 Киев – Харьков и обход Броваров.

Долгожданный мост

Кроме того, строительство кольцевой дороги предусматривает появление рядом с Киевом моста, который крайне необходим как городу, так и его агломерациям. Его построят вблизи с селом Украинка на Правом берегу и на участке Бориспольского района без населенных пунктов.



Проект Большой киевской автомобильной дороги / Иллюстрация "Укравтодора"

Какая именно компания начнет строить каждый из 5 участков окружной дороги, пока неизвестно. В ближайшее время в "Укравтодоре" планируют завершить тендеры, по результатам которых и обнаружат подрядчиков.