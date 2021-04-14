Ужасный пожар с многомиллионными убытками произошел утром 14 апреля в ЖК "Львовский" в Петропавловской Борщаговке. По предварительным данным, в результате поджога, во дворе домов по улице Мира огонь уничтожил 4 автомобиля.

Как рассказали 24 каналу свидетели инцидента, пожар начался в 3:50 утра и закончилась примерно через час. Большую часть этого времени спасатели не могли добраться до места происшествия, поскольку их машина банально не могла проехать из-за припаркованных с нарушением машин.

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А поскольку владельцы поставленных вторым рядом автомобилей вообще не вышли чтобы перепарковаться, спасатели потеряли очень много драгоценного времени.

Пострадали 6 машин



Последствия пожара в ЖК "Львовский" / Фото Виталия Салюка

Очевидцы происшествия говорят, что пожар случился во дворе домов 15, 15а, 11, 11а на улице Мира.

Началось возгорание с легковушки BMW, после чего огонь перекинулся на микроавтобус, HAVAL и Lanos.

Владельцу еще одного автомобиля Honda CR-V удалось спасти свою машину от огня. Однако без повреждений она не осталась – у внедорожника поврежден задний бампер.

В результате пожара BMW, микроавтобус, сгорели. HAVAL остался без боковой и передней частей, а у Lanos выгорела только передняя. Впрочем, восстанавливать легковушку может быть нерентабельно.

Кроме того, пострадали еще и Ford Focus, у которого из-за огня расплавились задний бампер и фары.

Смотрите видео тушения пожара в ЖК "Львовский" в Петропавловской Борщаговке:

Количество пострадавших могло быть значительно больше, поскольку у одной из машин по двору растеклась солярка. Впрочем, пожарные уже были на месте, и потушили это возгорание. Полностью побороли огонь бойцы ГСЧС около 5:00.

На месте происшествия до сих пор работают следователи, которые пытаются установить все обстоятельства возгорания. По факту умышленного уничтожения чужого имущества правоохранители возбудили уголовное дело.

Смотрите видео последствий пожара в Петропавловской Борщаговке: