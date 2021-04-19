Под Киевом в новом ЖК шайка подростков жестоко избила дворника: видео
Инцидент произошел в селе Новоселки Киевской области. Около 10 подростков с кулаками набросились на мужчину, который пытался их унять.
Источник:Киев Оперативный
Как утверждают очевидцы происшествия, дети довольно долго ходили по территории ЖК в поисках приключений. Закончилось все для них уголовным делом. Следователи пытаются установить всех лиц, которые причастны к инциденту.
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Злоумышленники хотели попасть в подъезд одного из домов, однако консьержки их никуда не пускали.
Что известно об избиении дворника подростками под Киевом
- Преступление, которое совершили подростки, случилось днем 18 апреля возле одного из домов нового ЖК "Одесский бульвар".
- Дети сознательно шли на конфликт с консьержками, хамили им и пытались заставить пустить их внутрь.
- Увидев нарушителей спокойствия, дворник вступился за одну из женщин, однако подростки начали бить его руками и ногами.
Какие именно повреждения получил мужчина в результате нападения агрессивных детей, неизвестно. На месте происшествия работали следователи, а по факту преступления открыто уголовное производство.
Задержали ли кого-то из злоумышленников правоохранители, неизвестно.
Смотрите видео избиения дворника подростками в ЖК "Одесский бульвар":
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