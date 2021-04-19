Инцидент произошел в селе Новоселки Киевской области. Около 10 подростков с кулаками набросились на мужчину, который пытался их унять.

Как утверждают очевидцы происшествия, дети довольно долго ходили по территории ЖК в поисках приключений. Закончилось все для них уголовным делом. Следователи пытаются установить всех лиц, которые причастны к инциденту.

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Злоумышленники хотели попасть в подъезд одного из домов, однако консьержки их никуда не пускали.

Что известно об избиении дворника подростками под Киевом

Преступление, которое совершили подростки, случилось днем 18 апреля возле одного из домов нового ЖК "Одесский бульвар".

Дети сознательно шли на конфликт с консьержками, хамили им и пытались заставить пустить их внутрь.

Увидев нарушителей спокойствия, дворник вступился за одну из женщин, однако подростки начали бить его руками и ногами.

Какие именно повреждения получил мужчина в результате нападения агрессивных детей, неизвестно. На месте происшествия работали следователи, а по факту преступления открыто уголовное производство.

Задержали ли кого-то из злоумышленников правоохранители, неизвестно.

Смотрите видео избиения дворника подростками в ЖК "Одесский бульвар":