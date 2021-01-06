Водителя Lanos, который устроил гонки с патрульными, остановили на дороге в Житомир неподалеку от Киева. В спецоперации участвовали два экипажа полицейских.

О мужчине, который вероятно управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии, патрульные узнали от неравнодушного гражданина. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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После оповещения правоохранители погнались за владельцем легковушки, но на требования остановиться он никак не реагировал.

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Остановить нарушителя смогли лишь после того, как к гонкам привлекли вторую машину полиции. Правоохранители заблокировали движение Lanos, после чего узнали о причинах отказа останавливаться.

Как выяснилось, за рулем легковушки находился мужчина, который недавно отбывал наказание за разбой. Еще раньше у водителя были проблемы с законом из-за краж.

Согласно показателям драгера, в крови водителя было 2,68 промилле алкоголя, что свидетельствует о состоянии сильного алкогольного опьянения.

В салоне машины вместе с мужчиной находились его жена, 12-летний ребенок и собака.

Судя по видео, которое выложили в сообществе dtp.kiev.ua, полицейские вынудили водителя вызвать друзей, которые отвезли его домой.

Составили ли на него протоколы о нарушениях правил дорожного движения, неизвестно.

Смотрите видео остановки нетрезвого водителя, устроившего гонки с полицейскими под Киевом: