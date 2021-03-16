За нарушение правил дорожного движения, которое могло спровоцировать ДТП, патрульные остановили владельца KIA. Произошло это 15 марта в Вишневом.

Полицейские составили в отношении мужчины протокол за управление машиной в нетрезвом состоянии. Впрочем, мужчина, согласно базами данных патрульных, по меньшей мере 4 раза совершал такое нарушение.

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Судя по тому, что админку о вождении без прав на него не составляли, злостного нарушителя их лишали.

Накажут только штрафом

Поскольку действие закона №1231-их по усилению ответственности для водителей вступит в силу только завтра, к нарушителю будут применены более мягкие нормы.

Ему грозит лишение прав и штраф от 10 200 до 40 800 гривен.



Водителя поймали пьяным за рулем в 4 раз / Фото "Киева оперативного"

Впрочем, поскольку без причинения ДТП с пострадавшими, уголовной ответственности закон не предусматривает, мужчина, вероятно, продолжить садиться за руль пьяным.

С завтрашнего дня платить надо будет больше

В полиции утверждают, что уже с 17 марта 2021 года вступит в силу новый закон, увеличивающий ответственность за нетрезвое вождение. Как будут наказывать водителей, которые будут садиться за руль пьяными:

За первое нарушение автовладельцев будут штрафовать на 17 тысяч гривен и лишать прав на 1 год

За пребывание за рулем пьяным, совершенное второй раз за год, будут налагать 34 тысячи гривен штрафа с лишением прав управления на 3 года с возможным изъятием машины. Также нарушителей могут арестовывать на 10 суток.

Третье в год управления машиной в нетрезвом состоянии влечет 51 тысячу гривен штрафа с лишением прав на 10 лет и конфискацией машины. Альтернативой этому наказанию есть 15 суток админареста и лишение прав на 10 лет с конфискацией транспортного средства.

На уголовную ответственность за нетрезвое управление наложил вето президент Зеленский. Закон, который депутаты приняли в ноябре 2018 года, должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. Но глава государства решил спасти тысячи водителей-нарушителей от тюрьмы. Зато нардепы приняли закон, который вводит понятие "уголовного проступка" и повышает штрафы за повторное вождение в нетрезвом состоянии.