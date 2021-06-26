Местные СМИ сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла в селе Белогородка 26 июня.
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В частном доме загорелась крыша из-за разряда молнии, которая попала в него,
– говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.
Пожар в Белогородке: коротко
- В Белогородке под Киевом, 21 июня прогремел мощный взрыв в жилом доме. В результате начался пожар, который разрушил значительную часть здания.
- Спасатели эвакуировали 40 человек, а еще 10 пострадали в результате происшествия. На пожарище нашли тело мужчины, как выяснилось, его убили, а взрывом пытались это скрыть.
- Правоохранители задержали 43-летнего жителя села. Ему 23 июня объявили о подозрении в совершении двух преступлений. Позже мужчине избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей.
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