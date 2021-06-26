Местные СМИ сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла в селе Белогородка 26 июня.

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В частном доме загорелась крыша из-за разряда молнии, которая попала в него,
– говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Пожар в Белогородке: коротко

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