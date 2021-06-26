Под Киевом от удара молнией загорелся частный дом: видео

26 июня 2021 , 17:14
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Источник:

dtp.kiev.ua

В Киевской области загорелся частный жилой дом. Пожар возник, вероятно, от удара молнией.

Местные СМИ сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла в селе Белогородка 26 июня.

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В частном доме загорелась крыша из-за разряда молнии, которая попала в него,
– говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с ГСЧС и выяснить детали инцидента.

Пожар в Белогородке: коротко

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Автор: Олег Васьків