Под Киевом от удара молнией загорелся частный дом: видео

В Киевской области загорелся частный жилой дом. Пожар возник, вероятно, от удара молнией.

Местные СМИ сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла в селе Белогородка 26 июня.

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В частном доме загорелась крыша из-за разряда молнии, которая попала в него,

– говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Пожар в Белогородке: коротко

В Белогородке под Киевом, 21 июня прогремел мощный взрыв в жилом доме. В результате начался пожар, который разрушил значительную часть здания.

Спасатели эвакуировали 40 человек, а еще 10 пострадали в результате происшествия. На пожарище нашли тело мужчины, как выяснилось, его убили, а взрывом пытались это скрыть.

Правоохранители задержали 43-летнего жителя села. Ему 23 июня объявили о подозрении в совершении двух преступлений. Позже мужчине избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей.

Журналисты 24 канала пытаются связаться с ГСЧС и выяснить детали инцидента.

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