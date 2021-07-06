В результате инцидента дорожное ограждение фактически насквозь прошло через всю машину. В ДТП есть пострадавшие.
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Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют все обстоятельства аварии.
Водитель чудом выжил
Geely вряд ли можно восстановить / Фото патрульной полиции Киевской области
- Как отметили в полиции Киевской области, авария произошла на повороте к аэропорту "Борисполь".
- Из-за чего именно водитель не справился с управлением и совершил ДТП, пока неизвестно.
- После столкновения с машиной отбойник буквально прошел сквозь весь салон и, вероятно, задел водителя.
Окровавленный водитель Geely / Фото патрульной полиции Киевской области
По предварительным данным, мужчина получил порезы. Информации о пассажирах, которые могли быть в салоне, нет.
Отбойник чудом не проткнул водителя Geely / Фото патрульной полиции Киевской области
По факту аварии с потерпевшими полицейские должны открыть уголовное производство. Окончательная квалификация инцидента станет возможной после того, как врачи оценят степени травм всех пострадавших.
Отбойник прошел легковушку почти насквозь / Фото патрульной полиции Киевской области
Если правоохранители выяснят, что совершение этого ДТП было лишь административным нарушением, водителю грозит 340 гривен штрафа.