В результате инцидента дорожное ограждение фактически насквозь прошло через всю машину. В ДТП есть пострадавшие.

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Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они выясняют все обстоятельства аварии.

Водитель чудом выжил



Geely вряд ли можно восстановить / Фото патрульной полиции Киевской области

Как отметили в полиции Киевской области, авария произошла на повороте к аэропорту "Борисполь".

Из-за чего именно водитель не справился с управлением и совершил ДТП, пока неизвестно.

После столкновения с машиной отбойник буквально прошел сквозь весь салон и, вероятно, задел водителя.



Окровавленный водитель Geely / Фото патрульной полиции Киевской области

По предварительным данным, мужчина получил порезы. Информации о пассажирах, которые могли быть в салоне, нет.



Отбойник чудом не проткнул водителя Geely / Фото патрульной полиции Киевской области

По факту аварии с потерпевшими полицейские должны открыть уголовное производство. Окончательная квалификация инцидента станет возможной после того, как врачи оценят степени травм всех пострадавших.



Отбойник прошел легковушку почти насквозь / Фото патрульной полиции Киевской области

Если правоохранители выяснят, что совершение этого ДТП было лишь административным нарушением, водителю грозит 340 гривен штрафа.