Кровавое убийство произошло на днях на Обуховщине в Киевской области. По данным следствия, 25-летний парень жестоко убил владельца помещения, к которому приехал в гости.

Правоохранители утверждают, что 41-летний киевлянин пригласил своего знакомого в собственный дачный дом. 25-летний молодой человек якобы должен был предоставить владельцу жилья услуги интимного массажа. Впрочем, гость, как выяснили полицейские, решил завладеть имуществом хозяина.

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Следователи установили, что злоумышленник убил мужчину и забрал у него деньги и мобильный телефон.

Ударил отверткой и добивал ножом

По версии полиции, гость схватил отвертку, которая лежала на кресле, и воткнул ее мужчине в голову. Пока пострадавший пытался оказать сопротивление, злоумышленник бил его отверткой.

Когда же мужчина потерял сознание, гость взял в руки нож и нанес потерпевшему еще около 5 ударов.

После совершения преступления 24-летний молодой человек скрылся.

Правоохранители с легкостью установили личность предположительно причастного к убийству киевлянина. Злоумышленника задержали, а в его доме нашли похищенные у жертвы вещи.

Задержанному готовятся сообщить о подозрении в совершении убийства из корыстных побуждений. Если суд признает его вину, его могут приговорить на срок от 10 до 15 лет или даже к пожизненному заключению.

Вскоре суд будет избирать мужчине меру пресечения.

Смотрите видео жестокого убийства 41-летнего киевлянина на Обуховщине (18+):