47-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения остановили бориспольские патрульные в селе Гора ночью 6 января. Владелец элитного Mercedes-Benz E 200, как выяснилось, вообще не имел права садиться за руль.

Наказание, которое грозит мужчине, – лишение водительского удостоверения на 3 года и штраф в 20,4 тысячи гривен. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины.

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Никаких гарантий, что нарушитель не сядет за руль нетрезвым снова, нет.

Попался в сентябре 2020 года

Водителя Mercedes правоохранители остановили, увидев, что он нарушает правила дорожного движения. Во время общения с владельцем машины, патрульные узнали, что в прошлом году суд лишил его прав за нетрезвое вождение.

Поскольку копы обнаружили у 47-летнего мужчины признаки опьянения, ему предложили пройти осмотр. Но он отказался.

В отношении водителя составили админпротоколы о повторном вождения машины в нетрезвом состоянии, а также об управлении транспортным средством лицом, которого это право лишили.

Машину полицейские передали другому водителю, а самого мужчину отныне ожидает суд.