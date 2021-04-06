Довольно эпичная авария произошла на трассе Киев – Одесса возле села Вита-Почтовая 6 апреля. Водитель бензовоза не смог совершить разворот и повлек ДТП с опрокидыванием.

На месте происшествия работали патрульные полицейские. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал. Лишь чудом в аварии не произошло пожара или взрыва.

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Из-за аварии поблизости с местом ДТП образовалась большая пробка.

Что известно об аварии с участием бензовоза в Киевской области

Инцидент произошел в 16:45. Водитель грузовика пытался проскочить на разрешенный сигнал светофора и не создать неудобства на дороге для других участников движения.

Для этого мужчина пошел на разворот с большей скоростью, чем было нужно.

Из-за несоблюдения безопасной скорости при развороте в крайнюю правую полосу цистерну занесло. Она перевернулась, а крепление ее к тягачу оторвалось.

Уже после аварии грузовик проехал несколько метров. Затем водитель ее остановил. Пришлось ли вызывать на место происшествия спасателей для ликвидации последствий ДТП, неизвестно. Также нет информации относительно того, было ли в цистерне горючее.

Авария с участием грузовика произошла сегодня и на Днепровской трассе под Киевом. Из-за машины иностранного дипломата внедорожник Toyota не смог выполнить поворот налево. В него влетел грузовик Volvo.