Под Киевом пьяные на Ford Transit влетели в цветочный киоск: фото

На Киевщине произошло эпическое ДТП с участием пьяного водителя. Он на Ford Transit влетел в цветочный киоск – МАФ фактически разрушен. В салоне были еще два пьяных мужчины – всех отвезли в больницу с травмами.

Авария произошла ночью, поэтому, к счастью, в цветочном киоске никого не было. Впрочем, его владельцу придется начинать бизнес с нуля – машина разрушила торговую точку.

Еще одна авария ДТП на трассе Киев – Одесса: маршрутка и бензовоз не поделили дорогу

ДТП произошло в Броварском районе – пострадавших отвезли в центральную больницу региона. У водителя обнаружили 2,1 промилле.

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