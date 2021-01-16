На Старообуховской трассе под Киевом пьяный мужчина спровоцировал ДТП. Семье с 5-месячным младенцем чудом удалось выжить в аварии.

ДТП на Старообуховской трассе: как все было

Авария произошла под Киевом, недалеко от поворота на санаторий "Жовтень". Об этом в фейбуке сообщает "Киев Оперативный".

Читайте также Даже не вспомнил все, что употреблял: в Киеве патрульные остановили крайне нетрезвого водителя – фото

Мужчина, женщина и их 5-месячный младенец ехали домой в машине KIA, а затем остановились на светофоре. В то же время в этом же направлении мчался Renault, в котором находились 2 пьяных друга.

По какой-то причине водитель Renault лишь в последний момент увидел автомобиль KIA. Он пытался избежать столкновения, однако не получилось.

Пострадал в результате аварии

К счастью, пассажиры Киа остались живы. Однако у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозревают перелом ребер, ушиб грудной клетки и еще один перелом.

Обратите внимание Ужасная трагедия: на Прикарпатье в ДТП погибла маленькая девочка – фото

Важно! За вождение в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 10 200 гривен и лишение прав на 1 год. В Украине пытались внедрить уголовную ответственность за пьяную езду, однако решили ограничиться только административной.

Пьяный водитель въехал в машину с младенцем: Фото "Киева Оперативного"

ДТП произошло возле санатория "Жовтень": смотрите карту