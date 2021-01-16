Под Киевом пьяный водитель врезался в машину: семья с младенцем чудом выжила – фото
На Старообуховской трассе под Киевом пьяный мужчина спровоцировал ДТП. Семье с 5-месячным младенцем чудом удалось выжить в аварии.
ДТП на Старообуховской трассе: как все было
Авария произошла под Киевом, недалеко от поворота на санаторий "Жовтень". Об этом в фейбуке сообщает "Киев Оперативный".
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Мужчина, женщина и их 5-месячный младенец ехали домой в машине KIA, а затем остановились на светофоре. В то же время в этом же направлении мчался Renault, в котором находились 2 пьяных друга.
По какой-то причине водитель Renault лишь в последний момент увидел автомобиль KIA. Он пытался избежать столкновения, однако не получилось.
Пострадал в результате аварии
К счастью, пассажиры Киа остались живы. Однако у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, подозревают перелом ребер, ушиб грудной клетки и еще один перелом.
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Пьяный водитель въехал в машину с младенцем: Фото "Киева Оперативного"
ДТП произошло возле санатория "Жовтень": смотрите карту
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