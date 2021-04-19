В Бориспольском районе 17 апреля патрульные полицейские остановили фуру – водитель был не пристегнут ремнем безопасности. Оказалось, что он был еще и пьян.

Чтобы избежать ответственности мужчина пытался откупиться от правоохранителей талонами на топливо. Инцидент произошел на 77 километре автодороги Киев – Харьков.

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Руки дрожали, а изо рта пахло алкоголем

Патрульные остановили фуру, так как заметили, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Во время общения и проверки документов полицейские "почувствовали резкий запах алкоголя из полости рта и заметили выраженное дрожание пальцев рук и нечеткую речь".

Все указывало на то, что водитель пьян. В его крови обнаружили 2,15 промилле алкоголя, что превышает норму почти в 11 раз.

Пытался откупиться

Когда правоохранители уже начали составлять админпротоколы, водитель решил рискнуть и предложил патрульным талоны на топливо.

Впрочем, полицейские отказались от подарка и предупредили, что это преступление. Но водитель не мог угомониться и продолжал предлагать взятку. Патрульным пришлось вызвать следственно-оперативную группу. Теперь водителю грозит еще и судимость.