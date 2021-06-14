Под Киевом поймали нетрезвого водителя: полицейские говорят о смертельной дозе – фото

Патрульные полицейские остановили водителя "УАЗ Патриот", который ехал по селу Песковка, Бучанского района днем 13 июня. Во время проверки документов инспекторы заметили, что 48-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения.

Правоохранители отметили, что владелец внедорожника не отказался от проверки на драгере в присутствии двух свидетелей. При этом он якобы не отрицал то, что употреблял алкоголь перед тем, как сел за руль.

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В протоколе о совершении административного нарушения владелец "УАЗ" самостоятельно вписал, что пил только пиво.

По документам употреблял смертельную дозу



Водитель утверждает, что употреблял только пиво / Фото патрульной полиции Киевской области

Как утверждают правоохранители, драгер во время проверки зашкалил. В протокол вписали более 5 промилле алкоголя в крови водителя. И это свидетельствует о превышении допустимой дозы в 25 раз.

Согласно медицинской классификации состояния опьянения, показатель в 5 промилле является смертельным для большинства людей. Степень опьянения в 4 промилле сравнивают с состоянием комы.

Активисты утверждают, что в случае зашкаливания приборов Drager полицейские нередко вписывают завышенные показатели. Впрочем, это никак не влияет на наказание нетрезвых водителей.



Драгер не показал точной цифры / Фото патрульной полиции Киевской области

В отношении мужчины составили два админпротокола – об управлении машиной в состоянии опьянения и о вождении без удостоверения. Если суд признает владельца "УАЗ" виновным, ему грозит 17 425 гривен штрафа, а также лишение прав на год.



Стадии алкогольного опьянения / инфографика 24 канала