Во время общения с мужчиной инспекторы увидели у него все признаки наркотического опьянения. Впрочем, проходить медицинский осмотр он отказался, чем автоматически признал свою вину.

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Кроме того, выяснилось, что дальнобойщик не имел при себе водительского удостоверения.

Что известно о задержании нетрезвого водителя грузовика

На грузовик, водитель которого странно управлял транспортом, полицейские обратили внимание около 13:00.

В отношении злоумышленника составили протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях – по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит 17 тысяч 425 гривен штрафа.

Сам грузовик патрульные эвакуировали на штрафстоянку, поскольку допускать водителя на дорогу в таком состоянии было опасно. Правоохранители составили акт временного задержания транспортного средства.

Ежедневно в Украине полицейские останавливают десятки пьяных водителей. Несмотря на повышение штрафов за нетрезвое вождение, а также фактически обязательное лишение прав, количество нарушителей, которые садятся за руль после употребления алкоголя или наркотиков, согласно статистике, не стало меньше.