Во время общения с мужчиной инспекторы увидели у него все признаки наркотического опьянения. Впрочем, проходить медицинский осмотр он отказался, чем автоматически признал свою вину.
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Кроме того, выяснилось, что дальнобойщик не имел при себе водительского удостоверения.
Что известно о задержании нетрезвого водителя грузовика
- На грузовик, водитель которого странно управлял транспортом, полицейские обратили внимание около 13:00.
- В отношении злоумышленника составили протоколы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях – по управлению автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и вождение без прав.
- Если суд признает мужчину виновным, ему грозит 17 тысяч 425 гривен штрафа.
Сам грузовик патрульные эвакуировали на штрафстоянку, поскольку допускать водителя на дорогу в таком состоянии было опасно. Правоохранители составили акт временного задержания транспортного средства.