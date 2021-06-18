По данным следствия, злоумышленник набросился на разнорабочего, с которым у него возник конфликт. В результате драки потерпевший погиб, а его работодатель скрылся.

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Тело мужчины нашел коллега умершего, который и сообщил об инциденте правоохранителям.

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Убийство произошло в дачном доме / Фото полиции Киевской области

Как выяснили следователи, 62-летний погибший работал разнорабочим на подозреваемого в одном из дачных домов.

Между работодателем и потерпевшим возникла ссора. 46-летний мужчина набросился на оппонента и начал бить его по голове. От полученных травм пострадавший умер.

Установить личность подозреваемого правоохранители смогли достаточно быстро. Впрочем, выяснить информацию о его местопребывании следователи до сих пор не смогли.

Фигуранта производства объявили в международный розыск.

Злоумышленнику заочно сообщили о совершении преступления. Инцидент полицейские квалифицировали как нанесение умышленных тяжких повреждений, которые привели к смерти мужчины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 10 лет заключения.