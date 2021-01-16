В Киевской области 16 января разбился вертолет. Известно, что авария случилась вблизи Борисполя. К счастью, жертв удалось избежать.

Детали крушения вертолета вблизи Борисполя

На Киевщине 16 января потерпел крушение вертолет Robinson 44, сообщает "Думская".

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Инцидент произошел возле Борисполя примерно в 15:00. К счастью, обошлось без жертв. По предварительной информации, вертолет с регистрационным номером UR-ASD неудачно совершил посадку. Другие обстоятельства аварии пока неизвестны.

Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов, хозяином вертолета является Халимбеков В. Ш.

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Возле Борисполя потерпел крушение вертолет / Фото "Думская"



К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать / Фото "Думская"