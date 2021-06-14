Как выяснили спасатели, спецтранспорт застрял на бездорожье. После достаточно мощного дождя грунтовую дорогу размыло полностью, поэтому у скорой не было шансов проехать.

Смотрите также Врезался в бетонную плиту: на Волыни в ДТП трагически погиб 18-летний юноша

Доставать из "ловушки" машину экстренной помощи Киевского областного центра пришлось бойцам ГСЧС.

Что известно о скорой, которая застряла на дороге под Киевом

Инцидент произошел на улице Заречной поселка городского типа Володарка около 19:30.

Когда водитель экстренной помощи спешил на вызов, Citroen застрял в грязи.

Спасатели зацепили машину лебедкой и вытащили на дорогу.

Поехали ли медики на вызов после того, как им помогли спасатели, неизвестно. Вполне возможно, что пациенту прислали другую бригаду скорой.