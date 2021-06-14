Под Киевом спасатели вытащили из грязи скорую, которая застряла на пути к пациенту: фото

Чрезвычайная ситуация произошла 13 июня в поселке Володарка Киевской области. Во время поездки к пациенту автомобиль экстренной медицинской помощи застрял на обочине и не мог сдвинуться с места.
Как выяснили спасатели, спецтранспорт застрял на бездорожье. После достаточно мощного дождя грунтовую дорогу размыло полностью, поэтому у скорой не было шансов проехать.
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Доставать из "ловушки" машину экстренной помощи Киевского областного центра пришлось бойцам ГСЧС.
Что известно о скорой, которая застряла на дороге под Киевом
- Инцидент произошел на улице Заречной поселка городского типа Володарка около 19:30.
- Когда водитель экстренной помощи спешил на вызов, Citroen застрял в грязи.
- Спасатели зацепили машину лебедкой и вытащили на дорогу.
Поехали ли медики на вызов после того, как им помогли спасатели, неизвестно. Вполне возможно, что пациенту прислали другую бригаду скорой.