Под Киевом спасатели вытащили из грязи скорую, которая застряла на пути к пациенту: фото

14 июня 2021 , 22:21
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ГСЧС Киевской области

Чрезвычайная ситуация произошла 13 июня в поселке Володарка Киевской области. Во время поездки к пациенту автомобиль экстренной медицинской помощи застрял на обочине и не мог сдвинуться с места.

Как выяснили спасатели, спецтранспорт застрял на бездорожье. После достаточно мощного дождя грунтовую дорогу размыло полностью, поэтому у скорой не было шансов проехать.

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Доставать из "ловушки" машину экстренной помощи Киевского областного центра пришлось бойцам ГСЧС.

Что известно о скорой, которая застряла на дороге под Киевом

  • Инцидент произошел на улице Заречной поселка городского типа Володарка около 19:30.
  • Когда водитель экстренной помощи спешил на вызов, Citroen застрял в грязи.
  • Спасатели зацепили машину лебедкой и вытащили на дорогу.

Поехали ли медики на вызов после того, как им помогли спасатели, неизвестно. Вполне возможно, что пациенту прислали другую бригаду скорой.

Автор: Олексій Чибісов