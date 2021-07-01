27 июня из гнезда аистов выпал птенец. Тогда жители села поняли, что с птицами что-то не то. Они обратились за помощью к спасателям животных из Kyiv Animal Rescue Group.
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Зоозащитники говорят, что птицы, скорее всего, съели грызунов, которых травили аграрии.
Здоровый только один
Аиста пытаются спасти / Фото Kyiv Animal Rescue Group
- Представители Kyiv Animal Rescue Group подчеркнули, что аисты живут в этом месте много лет.
- Заметно хуже чувствовать себя они начали лишь с того момента, как фермеры приступили к активной борьбе с грызунами.
- После этого птенцы перестали становиться на лапы, а одна из взрослых птиц – вылетать из гнезда.
- Птенца, который выпал из гнезда, спасти не смогли. Еще одну маленькую птицу нашли мертвой в гнезде.
Из семьи аистов осталось только двое / Фото Kyiv Animal Rescue Group
Взрослого аиста с признаками тяжелого отравления пытаются спасти орнитологи. Его состояние очень тяжелое. Лишь одна из взрослых птиц остается полностью здоровой.
Второй аист не покинул гнездо, он постоянно прилетает и щелкает клювом, в ожидании пары. Мы надеемся на выздоровление пострадавшего и воссоединение семьи,
– подчеркнули в Kyiv Animal Rescue Group.