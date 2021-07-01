Зоозащитники спасают аистов, которые отравились пестицидами с полей под Киевом: фото

Неизвестным веществом отравилась семья аистов в селе Волица Бородянского района Киевской области. Зоозащитники говорят, что птицы могли наесться яда для грызунов.

27 июня из гнезда аистов выпал птенец. Тогда жители села поняли, что с птицами что-то не то. Они обратились за помощью к спасателям животных из Kyiv Animal Rescue Group.

Смотрите также Били ногами и шли: в Харькове издеваются над пони, который катает людей – видео

Зоозащитники говорят, что птицы, скорее всего, съели грызунов, которых травили аграрии.

Здоровый только один



Аиста пытаются спасти / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Представители Kyiv Animal Rescue Group подчеркнули, что аисты живут в этом месте много лет.

Заметно хуже чувствовать себя они начали лишь с того момента, как фермеры приступили к активной борьбе с грызунами.

После этого птенцы перестали становиться на лапы, а одна из взрослых птиц – вылетать из гнезда.

Птенца, который выпал из гнезда, спасти не смогли. Еще одну маленькую птицу нашли мертвой в гнезде.



Из семьи аистов осталось только двое / Фото Kyiv Animal Rescue Group

Взрослого аиста с признаками тяжелого отравления пытаются спасти орнитологи. Его состояние очень тяжелое. Лишь одна из взрослых птиц остается полностью здоровой.

Второй аист не покинул гнездо, он постоянно прилетает и щелкает клювом, в ожидании пары. Мы надеемся на выздоровление пострадавшего и воссоединение семьи,

– подчеркнули в Kyiv Animal Rescue Group.