Из-за газонокосилки: под Киевом в стекло маршрутки на огромной скорости прилетел камень – фото

Серьезным травмированием для пассажиров мог закончиться инцидент, который произошел на Бориспольской трассе под Киевом 6 июля. Когда маршрутное такси ехало в направлении столицы, в боковое стекло прилетели камни.

В результате происшествия никто не пострадал, однако маршрутка осталась с поврежденным стеклом. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители.

Смотрите также Водитель иномарки отбил ногой зеркало "Жигулей" в Днепре: видео конфликта

Как отметили свидетели, камни отлетели в сторону транспортного средства из-за газонокосилки.

Инцидент не единичный

По предварительным данным, на обочине трассы мужчина косил траву, однако лезвие прибора задело камень. Он на немалой скорости отлетел в маршрутное такси.

Лишь чудом камни не пробили окно и не попали в людей в салоне.

Стекло растрескалось на мелкие частички, но не выпало.



Стекло маршрутки сдержало камни / Фото "Киев Оперативный"

В комментариях к сообщению пользователи отметили, что включенные газонокосилки являются достаточно опасными для людей и машин рядом с ними. Так, нередко камни и части разбитых бутылок отлетают в сторону прохожих или в машины.

Должен ли при этом оператор косилки возместить ущерб потерпевшим, должен решать суд.