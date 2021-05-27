Военнослужащие не пострадали и помогали спасти водителя, которому досталось больше всего. На данный момент информации об этой аварии, а также о пострадавших нет.

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Что известно об аварии

Видео ДТП обнародовали в сообществе "Киев оперативный". Судя по кадрам, один из грузовиков сильно пострадал. Именно из этой машины и извлекли водителя нацгвардейцы, которые также оказались в эпицентре события, ведь их 2 пассажирских грузовика также попали в беду.

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Другие резонансные ДТП

25 мая на Крещатике столкнулись 3 авто, среди них было и такси. Пассажирка – пожилая дама, ехавшая после вакцинации от COVID-19.

Другое ДТП произошло в Оболонском районе возле метро Почайна. Столкнулись 4 авто, в результате чего у одной из легковушек потек топливный бак.

В Соломенском районе Киева под землю провалился одним колесом внедорожник Toyota.