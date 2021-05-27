Под Киевом столкнулись 6 грузовиков: среди них транспорт Нацгвардии

На въезде в Киев со стороны Борисполя 27 мая произошла масштабная ДТП – столкнулись 6 грузовиков. В аварию попали и машины, которые перевозили нацгвардейцев.

Военнослужащие не пострадали. Они помогали спасти водителя, которому досталось больше всего.

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Что известно об аварии

Видео ДТП обнародовали в сообществе "Киев оперативный". Судя по кадрам, один из грузовиков сильно пострадал. Именно из этой машины и извлекли водителя нацгвардейцы, которые также оказались в эпицентре события, ведь их 2 пассажирских грузовика также попали в беду.

Детали

Как сообщают "Вартові Еспресо", автомобили стояли перед светофором при въезде в Киев и ждали "зеленый". В этот момент, по неизвестным причинам, DAF на полной скорости влетел в заднюю часть Renault.

По инерции Renault ударил МАЗ Нацполиции, тот следующий полицейский МАЗ. Затем МАЗ ударил DAF.

Водителя-виновника ДТП зажало в кабине - его доставали спасатели с помощью специнструмента.

Как рассказывают прохожие, водителю около 50 лет. Его в тяжелом состоянии, но вменяемого, забрала "скорая" в больницу.

К счастью, больше никто не пострадал.

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