Довольно серьезная авария произошла на трассе Киев – Знаменка утром 6 апреля. Между собой столкнулись внедорожники Toyota Prado, Lexus и грузовик Volvo FH. Спровоцировал ДТП, по предварительным данным, водитель машины с дипломатическими номерами.

В результате ДТП никто не пострадал. Сама авария произошла на повороте к селу Лесники, когда водитель Toyota пытался повернуть налево, а дальнобойщик ехал в направлении Обухова.

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Завершить маневр и повернуть владельцу "японца" не удалось, так как дорогу ему преградил внедорожник с дипломатическими номерными знаками.

Что известно об аварии с участием автомобиля иностранного посольства



Lexus во время ДТП находился на встречной полосе / Фото dtp.kiev.ua

ДТП произошло около 10: 00 из-за того, что водитель машины иностранного посольства выехал на встречную полосу.

Судя по видео момента аварии, избежать столкновения водитель грузовика не мог. Но он успел повернуть и ушел от лобового удара с Toyota.

По непроверенным данным, в Lexus, которая вызвала аварию, находился посол Объединенных Арабских Эмиратов. Его эвакуировали с места ДТП на другой машине.

Водитель черного внедорожника снял с машины номерные знаки почти сразу после столкновения.



Водитель Volvo смог уйти от лобового столкновения / Фото dtp.kiev.ua

Составили ли полицейские протокол в отношении водителя-нарушителя, неизвестно. Правоохранители лишь отметили, что инспекторы обеспечивали безопасность дорожного движения на этом участке дороги. Сайт 24 канала пытался связаться с представителями патрульной полиции по поводу инцидента, но на наши звонки не ответили.

Смотрите видео аварии с участием автомобиля иностранного дипломата в Киеве: