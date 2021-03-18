Смертельная авария произошла утром 18 марта на Житомирской трассе под Киевом. Вблизи с поворотом к селу Чайка Volvo залетел под фуру.

Столкновение произошло на немалой скорости. По крайней мере удар был настолько мощным, что даже система автоматической остановки машины при появлении препятствия не смогла спасти водителя.

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Пассажиры легковушки даже не получили травм, а вот владелец машины погиб мгновенно.

Что известно об ужасной аварии под Киевом



Водитель Volvo мог уснуть за рулем / Фото "Киева Оперативного"

Смертельная авария произошла утром 18 марта.

По предварительным данным, водитель грузовика остановился на красный сигнал светофора.

В этот момент сзади в фуру влетел Volvo.

Правоохранители считают, что водитель "шведа" мог уснуть за рулем.



Владелец легковушки погиб мгновенно / Фото "Киева Оперативного"

Еще до приезда скорой, владелец Volvo погиб. Его тело вырезали из поврежденной машины работники ГСЧС. По факту аварии с погибшим следователи открыли уголовное производство.

На месте происшествия работают правоохранители, которые пытаются выяснить все обстоятельства ДТП.

По данным сообщества dtp.kiev.ua, в салоне Volvo нашли большое количество бутылок от алкогольных напитков.