Под Киевом Volvo на большой скорости влетел под фуру, водитель погиб: фото
Смертельная авария произошла утром 18 марта на Житомирской трассе под Киевом. Вблизи с поворотом к селу Чайка Volvo залетел под фуру.
Источник:Киев Оперативный
Столкновение произошло на немалой скорости. По крайней мере удар был настолько мощным, что даже система автоматической остановки машины при появлении препятствия не смогла спасти водителя.
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Пассажиры легковушки даже не получили травм, а вот владелец машины погиб мгновенно.
Что известно об ужасной аварии под Киевом
Водитель Volvo мог уснуть за рулем / Фото "Киева Оперативного"
- Смертельная авария произошла утром 18 марта.
- По предварительным данным, водитель грузовика остановился на красный сигнал светофора.
- В этот момент сзади в фуру влетел Volvo.
- Правоохранители считают, что водитель "шведа" мог уснуть за рулем.
Владелец легковушки погиб мгновенно / Фото "Киева Оперативного"
Еще до приезда скорой, владелец Volvo погиб. Его тело вырезали из поврежденной машины работники ГСЧС. По факту аварии с погибшим следователи открыли уголовное производство.
На месте происшествия работают правоохранители, которые пытаются выяснить все обстоятельства ДТП.
По данным сообщества dtp.kiev.ua, в салоне Volvo нашли большое количество бутылок от алкогольных напитков.
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