Под Киевом вооруженные мужчины напали на АЗС
Достаточно дерзкая попытка разбойного нападения на автозаправочную станцию "Мотто" произошла в Броварах на Объездной дороге утром 9 марта. Неизвестные скрутили заправщика и напали на кассиршу, однако забрать у нее деньги не смогли.
Источник:Киев оперативный
Полицейские Киевской области пытаются установить личности двух мужчин, которые попытались ограбить АЗС.
Смотрите также Украл 40 тысяч гривен: в Самборе патрульный случайно задержал грабителя – фото
Местонахождение злоумышленников полицейским пока неизвестно.
Испугались после сопротивления женщины
- По предварительным данным, попытка разбойного нападения на автозаправочную станцию произошла около 6:00.
- Двое мужчин с пистолетом и в балаклавах ворвались внутрь помещения, после чего применили газовый баллончик против заправщика.
- Связав работнику АЗС руки, злоумышленники переключились на кассиршу. Угрожая пистолетом, нападавшие требовали от нее деньги из кассы.
Несмотря на вероятность стрельбы, женщина отказалась отдать разбойникам выручку. Она начала сопротивляться и кричать, чем напугала нападающих. Потому они убежали.
На месте происшествия работали следователи полиции. По факту попытки ограбления АЗС открыли уголовное производство.
Поделиться новостью