Достаточно дерзкая попытка разбойного нападения на автозаправочную станцию "Мотто" произошла в Броварах на Объездной дороге утром 9 марта. Неизвестные скрутили заправщика и напали на кассиршу, однако забрать у нее деньги не смогли.

Полицейские Киевской области пытаются установить личности двух мужчин, которые попытались ограбить АЗС. Смотрите также Украл 40 тысяч гривен: в Самборе патрульный случайно задержал грабителя – фото Местонахождение злоумышленников полицейским пока неизвестно. Испугались после сопротивления женщины По предварительным данным, попытка разбойного нападения на автозаправочную станцию ​​произошла около 6:00.

Двое мужчин с пистолетом и в балаклавах ворвались внутрь помещения, после чего применили газовый баллончик против заправщика.

Связав работнику АЗС руки, злоумышленники переключились на кассиршу. Угрожая пистолетом, нападавшие требовали от нее деньги из кассы. Несмотря на вероятность стрельбы, женщина отказалась отдать разбойникам выручку. Она начала сопротивляться и кричать, чем напугала нападающих. Потому они убежали. На месте происшествия работали следователи полиции. По факту попытки ограбления АЗС открыли уголовное производство.