Полицейские пытаются установить обстоятельства инцидента, который произошел ночью на улице Королюка в Боярке. В результате инцидента погиб мужчина.

Правоохранители не рассказали о характере травм, которые получил пострадавший в результате взрыва. Впрочем, отметили, что взрыв был достаточно мощным.

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На месте происшествия работают следователи и взрывотехники. Правоохранители пытаются выяснить, что именно взорвалось, а также установить личности причастных к инциденту лиц.

Что известно о взрыве в Боярке



Что именно взорвалось в Боярке, неизвестно / Фото полиции Киевской области

По данным полиции, взрыв произошел около 4 утра. Вследствие него на месте образовалась большая воронка.

Обломки неизвестного боеприпаса повредили:

линии электропередач и трансформатор;

4 припаркованные машины;

окна и заборы 5 домов.

через несколько часов после взрыва эксперты выяснили, что в результате инцидента погиб мужчина.



От взрыва несколько машин получили повреждения / Фото "Киева оперативного"

Сейчас правоохранители собирают останки погибшего в ближайших дворах и огородах. Судя по всему, от тела погибшего мало что осталось. Установить личность погибшего без экспертизы следователи вряд ли смогут.

С квалификацией происшествия полицейские пока еще не разобрались.



Взрыв был достаточно мощным / Фото "Киева оперативного"