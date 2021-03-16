Под Киевом возле частного дома прогремел мощный взрыв, есть погибший: фото
Полицейские пытаются установить обстоятельства инцидента, который произошел ночью на улице Королюка в Боярке. В результате инцидента погиб мужчина.
Источник:Полиция Киевской области
Правоохранители не рассказали о характере травм, которые получил пострадавший в результате взрыва. Впрочем, отметили, что взрыв был достаточно мощным.
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На месте происшествия работают следователи и взрывотехники. Правоохранители пытаются выяснить, что именно взорвалось, а также установить личности причастных к инциденту лиц.
Что известно о взрыве в Боярке
Что именно взорвалось в Боярке, неизвестно / Фото полиции Киевской области
По данным полиции, взрыв произошел около 4 утра. Вследствие него на месте образовалась большая воронка.
Обломки неизвестного боеприпаса повредили:
- линии электропередач и трансформатор;
- 4 припаркованные машины;
- окна и заборы 5 домов.
- через несколько часов после взрыва эксперты выяснили, что в результате инцидента погиб мужчина.
От взрыва несколько машин получили повреждения / Фото "Киева оперативного"
Сейчас правоохранители собирают останки погибшего в ближайших дворах и огородах. Судя по всему, от тела погибшего мало что осталось. Установить личность погибшего без экспертизы следователи вряд ли смогут.
С квалификацией происшествия полицейские пока еще не разобрались.
Взрыв был достаточно мощным / Фото "Киева оперативного"
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