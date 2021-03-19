Полицейские говорят о раскрытии жестокого преступления, к которому может быть причастен 19-летний сын убитого. Само преступление произошло вечером 16 марта в селе Гнедин.

По данным полиции, убийство произошло в частном доме 47-летнего мужчины. В помещении в это время находились жена и дети потерпевшего.

Смотрите также Он грубый, его боялись, – односельчане о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой

Спасти отца или каким-то образом задержать злоумышленника они не смогли.

Заказал собственный сын

Следователи утверждают, что для раскрытия преступления им понадобилось менее двух суток.

Как выяснили правоохранители, злоумышленником оказался 19-летний киевлянин, а заказчиком – его сверстник и сын погибшего.

Согласно материалам уголовного производства, парни заранее обсудили все детали убийства. Родственник жертвы сообщил своему другу план дома, а также то, где именно обычно находятся члены семьи вечером.

После смерти заказчик убийства хотел получить наследство. Именно поэтому он и обратился к товарищу. За расправу над отцом убийце он якобы ничего не заплатил. Поскольку обещал с ним рассчитаться после получения денег.



19-летний киевлянин нанес мужчине 25 ударов ножом / Фото полиции Киевской области

Около 22:00 молодой человек якобы пришел в дом, где жил его друг. Нанеся 25 ножевых ранений мужчине, он сбежал и скрывался от полицейских в дачном доме в Броварском районе. Там его и задержали.

За содеянное парням грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Меру пресечения обоим фигурантам дела вскоре выберет суд.



За заказ убийства 47-летнего жителя Гнедина задержали его сына / Фото полиции Киевской области