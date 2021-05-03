Злоумышленник, находившийся за рулем иномарки, не только нарушил правила дорожного движения, но и пытался скрыться с места происшествия. Хотел скрыться от правоохранителей и его товарищ.

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Полицейским пришлось применять против мужчин силу.

Что известно о ДТП с участием Skoda в Вишневом



Легковушка разбила металлический забор / Фото "Киева оперативного"

Авария произошла около 23:30 2 мая на перекрестке улиц Киевская и Европейская.

Водитель Skoda, который, по данным полиции, находился за рулем нетрезвым, не справился с управлением и влетел в металлический забор.

Автомобиль и ограждения получили серьезные повреждения, никто из людей не пострадал.

После удара мужчины пытались скрыться с места аварии, оставив машину. Впрочем, свидетелями аварии стали сотрудники полиции охраны, которые задержали водителя и его товарища.

Из-за поведения нарушителей полицейским пришлось использовать стяжки. Обоих нарушителей оформили за неповиновение законным требованиям правоохранителей. Кроме того, в отношении водителя составили протокол за совершение аварии и управления машиной в нетрезвом состоянии. Ему грозит 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.



На руки обоих мужчин надели стяжки / Фото "Киева оперативного"