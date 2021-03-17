Удачную спецоперацию по спасению 6 мужчин, которые оказались в опасности, провели спасатели 27 Государственной пожарно-спасательной части из Переяслава.

Информацию о происшествии работники ГСЧС получили от самих рыбаков, оказавшихся на льдине, отколовшейся неподалеку от берега Днепра.

Смотрите также В Киеве на Сагайдачного горел ресторан: видео

На место происшествия выехали медики скорой и спасатели. Впрочем, помощь врачей никому из мужчин не понадобилась.

Что известно о рыбаках, которые оказались на льдине у Переяслава



6 рыбаков не могли добраться до берега / Фото ГСЧС Киевской области

Инцидент произошел днем 16 марта, когда 6 мужчин ловили рыбу в Днепре.

Вдруг льдина, на которой находились рыбаки, откололась и ее начало относить течением.

Мужчины сумели вызвать себе помощь.

Бойцы ГСЧС, которые прибыли на место происшествия, сели в лодку, и с ее помощью доставили рыбаков на берег. В результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео с места спасения рыбаков в Киевской области: