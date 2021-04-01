Под стенами Офиса Президента 1 апреля проходит акция с лозунгом "Пятая колонна – это не шутки". На Банковую принесли манекены "окровавленных клоунов" с изображением лиц Виктора Медведчука и Анатолия Шария.

Организатором акции выступил Национальный корпус. Начался перформанс под стенами здания Офиса Президента в 12:15.

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Акция с клоунами под ОП

На акцию принесли манекены в костюмах "окровавленных клоунов", на них вместо лиц были фото Виктора Медведчука и Анатолия Шария. Кроме того, участники перформанса разместили на Банковой и другие декорации, а также колонки.

Мероприятие проходит под лозунгами: "Пятая колонна – не шутки", "Прихвостни Путина – это не смешно".

Таким образом его участники отмечают, что нет ничего смешного в деятельности коллаборантов. Якобы санкции против Медведчука и Шария – хорошо, однако политиков нужно по-настоящему наказывать. В частности, следует запретить деятельность "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

К слову, к зданию Офиса Президента также направляется колонна из попов Православной церкви Московского патриархата.

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