"Пятая колонна – не шутки": под здание ОП принесли "окровавленных клоунов"
Под стенами Офиса Президента 1 апреля проходит акция с лозунгом "Пятая колонна – это не шутки". На Банковую принесли манекены "окровавленных клоунов" с изображением лиц Виктора Медведчука и Анатолия Шария.
Источник:KlymenkoTime
Организатором акции выступил Национальный корпус. Начался перформанс под стенами здания Офиса Президента в 12:15.
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Акция с клоунами под ОП
На акцию принесли манекены в костюмах "окровавленных клоунов", на них вместо лиц были фото Виктора Медведчука и Анатолия Шария. Кроме того, участники перформанса разместили на Банковой и другие декорации, а также колонки.
Мероприятие проходит под лозунгами: "Пятая колонна – не шутки", "Прихвостни Путина – это не смешно".
Таким образом его участники отмечают, что нет ничего смешного в деятельности коллаборантов. Якобы санкции против Медведчука и Шария – хорошо, однако политиков нужно по-настоящему наказывать. В частности, следует запретить деятельность "Партии Шария" и "Оппозиционной платформы – За жизнь".
К слову, к зданию Офиса Президента также направляется колонна из попов Православной церкви Московского патриархата.
Запрет пророссийских партий: коротко
- В законе о политических партиях указано: запретить или ограничить их деятельность может только суд. Но для такого решения должны быть законодательные предпосылки.
- В 2014 году решением суда запретили деятельность 2 партий – "Коммунистической партии" и "Партии регионов".
- Депутаты Черновицкой и Ивано-Франковского городских советов в конце февраля 2021 года просили запретить в Украине деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария" из-за "пророссийской риторики".
- Впоследствии с таким предложением выступили и депутаты Каменец - Подольского городского совета.
- А 31 марта в Запорожье якобы заминировали горсовет с требованием к депутатам поддержать запрет "Партии Шария" и ОПЗЖ.
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