В Киеве 23 февраля на улице Банковой собрались люди, которые поддерживают Сергея Стерненко. Проход в Офис президента закрыли правоохранители.

Активисты собрались на перекрестке Институтской и Банковой и затем двинулись к месту протеста.

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Почему протестуют

Приморский суд Одессы 23 февраля приговорил активиста Сергея Стерненка к 7 годам тюрьмы и конфискации половины имущества за "похищение" руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича.

Многие украинцы возмущены решением суда и выходят на акции протеста в разных городах, чтобы поддержать Стерненко.

Акция в Киеве

В столице активисты пришли к Офису президента, но к зданию их не пропускают правоохранители.

Коротко о митингах в поддержку Стерненко в других городах

В Харькове в поддержку Стерненко собрались около сотни человек. Они вышли в центр города с флагами и плакатами "приговор Стерненко – это приговор каждому из нас", "Волю Стерненко" и тому подобное. После короткого митинга, активисты зажгли файеры и начали непрерывно ходить по пешеходным переходам.

По словам общественного деятеля Романа Синицына, в Житомире на акции протеста уже произошли задержания. Правоохранители задержали людей, которые во время акции протеста в центре города подожгли шины.

В Киеве около 20:00 в правительственном квартале начали собираться митингующие, а с ними и правоохранители.

Акция в поддержку Стерненко в Киеве: смотрите видео

Что известно о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала

Правоохранители стянули много автозаков к Офису президента.

Столкновения

Как сообщает корреспондент 24 канала, ситуация в столице напряженная. Протестующие начали бросать в стражей порядка снежками.

Столкновение силовиков и активистов начались прямо во Офисом Президента. Это произошло после того, как у правоохранителей бросили файер. По предварительной информации, есть пострадавшие в результате столкновений.